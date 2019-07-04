بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن هيمنة جوجل وفيسبوك على الإعلانات الرقمية

مباشر: بدأت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة تحقيقًا حول هيمنة "فيسبوك و"جوجل" على سوق الإعلانات الرقمية.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق في بيان لها أمس الأربعاء إنها تقوم بتقييم ما إذا كانت المنصات عبر الإنترنت تضر المستهلكين والمنافسة في سوق الإعلانات الرقمية في المملكة المتحدة.

واستهدف التحقيق جوجل وفيسبوك، اللتين جمعتا حصة تقدر بنحو 61 بالمائة من عائدات الإعلانات الرقمية في بريطانيا.

ويمثل هذا التحقيق خطوة أخرى نحو إشراف أكثر صرامة لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تواجه التدقيق من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم حول حجمها وتأثيرها على المستهلكين وبياناتهم على الإنترنت.

وأوضحت الهيئة البريطانية إنها تدرس بشكل خاص المخاوف من أن المستهلكين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم، وكيف يتم تسييلها أي تحويلها إلى أموال على منصات الإنترنت.

وأشارت الوكالة إلى أنها تدرس أيضًا ما إذا كانت سيطرة جوجل وفيسبوك على الإعلانات الرقمية تقيد الدخول والمنافسة من مقدمي خدمات آخرين.

وأكدت الهيئة أنها ستنشر نتائج تحقيقاتها بحد أقصى 2 يوليو/تموز من عام 2020.