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تقرير:أعضاء بالاتحاد الأوروبي يرفضون ربط السيارات ذاتية القيادة بـ"الواي فاي"

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تقرير:أعضاء بالاتحاد الأوروبي يرفضون ربط السيارات ذاتية القيادة بـ"الواي فاي" تقرير:أعضاء بالاتحاد الأوروبي يرفضون ربط السيارات ذاتية القيادة بـ"الواي فاي"

مباشر: أفاد تقرير حديث أن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي رفضت خطة لاعتماد نظام تكنولوجي قائم على "واي فاي" للسيارات ذاتية القيادة.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الكتلة صوتت ضد مقترح ربط السيارات ذاتية القيادة بالـ"واي فاي".

وقامت 21 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بالتصويت خلال في اجتماع لممثلي الكتلة في بروكسل، نقلاً عن التقرير.

وكان المشروعون الأوروبيون قاموا بالتصديق على خطة "واي فاي" بدلاً من تكنولوجيا "5G" في أبريل/نيسان الماضي بدعم شركة "بي.إم.دبليو" و"كوالكوم".

ودافعت اللجنة عن موقفها بأن تكنولوجيا "واي فاي" متوفرة على عكس "5G" ومن شأنها المساعدة في تعزيز الأمان على الطريق.

في حين يرى النقاد أن متطلبات تعديل التكنولوجيا الجديدة كي تتلائم مع التكنولوجيا الأقدم أمر غير منطقي ومن شأنه أن يضع عقبة أمام الابتكار.

مباشر (اقتصاد)

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