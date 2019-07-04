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"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:54 مساءً
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:52 مساءً
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:38 مساءً
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:32 مساءً
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
فى حياة كل واحد شخص هتلاقيه دايما جنبك حتى لو مش من دمك لكن كمان هتلاقى شخص ماقدرش يقولك شكرا"
مصر
Al Nahar TV
الخميس 04 يوليو 2019 04:50 مساءً
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