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بالصور... الأسد يشارك الشباب السرياني الكاثوليك بجلسة حوارية مفتوحة

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بالصور... الأسد يشارك الشباب السرياني الكاثوليك بجلسة حوارية مفتوحة بالصور... الأسد يشارك الشباب السرياني الكاثوليك بجلسة حوارية مفتوحة

نشرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" اليوم الخميس صورا قالت إنها لزيارة الرئيس السوري إلى معسكر بعنوان "فيك رجائي" في صيدنايا.

وقالت الصفحة إن الرئيس الأسد شارك الشباب السوري السرياني بجلسة حوارية مفتوحة في معسكرهم الذي انطلق أول أمس الثلاثاء عنوان "فيك رجائي بدير "القديس توما".

يذكر أن سوريا شهدت في العامين الماضيين تحسنا كبيرا في الأوضاع الأمنية بعد أن حرر الجيش العربي السوري مساحات واسعة من البلاد في الوسط والجنوب والشرق، كما أطلق الرئيس السوري مرحلة إعادة الإعمار ودعم التنمية في البلاد.

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