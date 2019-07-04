"بي.إم.دبليو" و"دايملر" يتعاونان لتطوير السيارات ذاتية القيادة

مباشر: أعلنت شركتا "بي.إم.دبليو" و"دايملر" أن هناك 1200 مطور من الجانين سيتعاونون لتطوير تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة.

وقالت الشركتان في بيان اليوم الخميس إن استراتيجية الشراكة ستركز على تطوير التكنولوجيا لأنظمة القيادة المساعدة والسيارات ذاتية القيادة على الطرق السريعة ومواقف السيارات الآلية.

وأضاف البيان أن الشركتين سينفذون تكنولوجيا داخل سياراتهم بشكل مستقل.

وكانت المرة الأولى التي أعلنت فيها "بي.إم.دبليو" و"دايملر" عزمهما توحيد قوتهما في تكنولوجيا سيارات الذاتية القيادة في فبراير/شباط، مشيرين إلى أنهما كانا يناقشان إمكانية تمديد شراكتهما.

وأكد البيان على أنهما انتهيا من بنود الاتفاق متوقعين أن يتم الكشف لأول مرة عن التكنولوجيا الجديدة في سوق السيارات بدءًا من 2024.

وشدد الشركتان أن تعاونهما كان غير حصري، مع إتاحة النتائج لشركات تصنيع المعدات الأصلية المرخصة.