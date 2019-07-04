البيتكوين ترفع مكاسبها لـ215% منذ بداية العام الجاري

من: سالي إسماعيل

مباشر: ارتفعت عملة البيتكوين الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الخميس، لترفع مكاسبها إلى 215 بالمائة منذ بداية العام الحالي رغم التقلبات الحادة التي تشهدها في الأيام الأولى من هذا الشهر.

وصعدت عملة البيتكوين من مستوى 3732 دولار المسجل في بداية عام 2019 لتصل إلى 11778 دولار في تعاملات اليوم ما يعني أنها حققت مكاسب بنسبة 215.5 بالمائة في تلك الفترة.

أداء البيتكوين منذ بداية عام 2019 - (المصدر: كوين ماركت كاب)

ويجدر الإشارة إلى أن البيتكوين كانت أكبر الرابحين في النصف الأول من عام 2019 بزيادة 204.5 بالمائة لتقود مكاسب سوق الأصول المشفرة.

وشهدت الأصول المشفرة في الآونة الأخيرة موجة من التقلبات، ما بين الخسائر الحادة يعقبها مكاسب قوية وهكذا.

وخيّم اللون الأخضر على أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية فيما عدا عملة الريبل التي تراجعت منفردة.

وتأتي المكاسب في السوق الرقمي مع توجيه المستثمرين استثماراتهم إلى تلك الأصول وسط إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة اليوم في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الاستقلال والذي يتم الاحتفال به يوم 4 يوليو/تموز من كل عام.

وبحلول الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.1 بالمائة لتصل إلى 11778.2 دولار بقيمة سوقية بلغت 209.62 مليار دولار.

وفي وقت سابق من التعاملات، اقتربت البيتكوين من مستوى 12 ألف دولار والذي تجاوزته في أواخر الشهر الماضي.

كما زادت عملة الإيثريوم بنحو 0.4 بالمائة لتصعد إلى مستوى 295.98 دولار بقيمة سوقية بلغت 31.60 مليار دولار ما جعلها تحل في الترتيب الثاني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب عملة الريبل بقيمة سوقية قدرها 16.70 مليار دولار على الرغم من أنها هبطت بنحو 0.5 بالمائة إلى 0.3993 دولار.

في حين صعدت عملة الليتكوين التي لا تزال محتفظة بالترتيب الرابع بمكسب 1.8 بالمائة لتصل إلى 122.81 دولار بقيمة سوقية بلغت 7.68 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة البيتكوين كاش فتذيلت قائمة أكبر خمسة عملات رغم ارتفاعها 1.3 بالمائة لتصل إلى 415.08 دولار لكن قيمتها السوقية بلغت 7.42 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية ارتفعت إلى 332.89 مليار دولار مقارنة مع 324.10 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.