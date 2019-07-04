"التعاونية" تدرس طرح باقة تأمينية لجماهير الرياضة السعودية

الرياض- مباشر: قالت شركة التعاونية للتأمين، إنها تدرس حالياً إطلاق باقة من العروض الجديدة وبرامج التأمين المطورة لجماهير الرياضة السعودية.

وأضافت التعاونية في بيان اليوم الخميس، أنها سوف تعلن عنها قريباً ضمن خطتها لتفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعتها مؤخراً مع نادي الهلال السعودي باعتبارها الشريك الرسمي والتأميني الحصري للنادي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق عادل عبدالله الحمودي، إن الشركة تحرص على توفير كافة المقومات التي تساهم في تعزيز الشراكة مع نادي الهلال واستثمارها بشكل مثالي لتحقيق المصالح المشتركة بين الطرفين.

وتابع: "من هذا المنطلق، تقوم التعاونية حالياً بدراسة تصميم منتجات تأمينية مبتكرة وكذلك تطوير منتجات قائمة لتناسب عملائها الحاليين والمحتملين من جماهير الرياضة السعودية وتوفر لهم الحماية التي يحتاجونها، بالإضافة إلى تلبية كافة الاحتياجات التأمينية الخاصة بنادي الهلال.

يذكر أن شركة التعاونية للتأمين وقعت اتفاقية شراكة مع نادي الهلال السعودي.

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