إذاعة الجيش الاسرائيلي : : الروس يقبلون الهجمات على سوريا بصمت

جي بي سي نيوز - : علق اللواء الإسرائيلي المتقاعد، عاموس يادلين، رئيس معهد دراسات الأمن القومي على الهجوم الإسرائيلي الكبير على مواقع إيرانية في سوريا فجر اليوم الإثنين.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش، قال يادلين إن الهجوم هو الأول بعد الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي والروسي في القدس الأسبوع الماضي.

وأضاف يادلين: "نفهم من ما حدث أن الروس يقبلون الهجمات الإسرائيلية المستمرة بصمت".

وكانت 10 مواقع على الأقل تعرضت لغارات إسرائيلية منها مواقع عسكرية للجيش السوري ومستودعات أسلحة ومواقع للقوات الإيرانية في دمشق وحمص وقرب الحدود مع تركيا، أسفرت عن مقتل 4 سوريين بينهم رضيع وفق وكالة الأنباء السورية .

اذاعة الجيش الاسرائيلي