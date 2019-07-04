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اليوم.. عطلة رسمية في البورصة الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال

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اليوم.. عطلة رسمية في البورصة الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال اليوم.. عطلة رسمية في البورصة الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال

مباشر: أغلقت البورصة الأمريكية أبوابها أمام المستثمرين اليوم الخميس في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الاستقلال.

ويوم الاستقلال هو عيد فيدرالي تحتفل به الولايات المتحدة بإعلان استقلالها في 4 يوليو/تموز عام 1776 عن مملكة بريطانيا العظمى. 

ومن المقرر أن تستأنف الأسهم الأمريكية تعاملات بشكل طبيعي غداً الجمعة.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مستويات قياسية عند إغلاق جلسة أمس الأربعاء مع توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وحقق "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسياً للجلسة الثالثة على التوالي، فيما ارتفع "داو جونز" لأعلى مستوى في تاريخه للمرة الأولى منذ الرقم القياسي المسجل في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد إن المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم الأمريكية بالأمس هي المرة الـ104 التي ترتفع فيها لمستويات قياسية منذ انتخابات 2016.

مباشر (اقتصاد)

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