خبير روسي: محاولات أمريكية للسيطرة على اللجنة الدستورية السورية

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وأوضح أن "جهود بيدرسون مرحب بها لكن الأمر مختلف تماما، ومن الواضح أنه ليس هو من يتخذ القرار"، مبينا أن هناك "عوامل أخرى منها تصرفات المعارضة والضغوط الخارجية عليها".

وأكد أونتيكوف في حديث لبرنامج "عالم سبوتنيك" أن "المشكلة ليست في الحكومة السورية، فهي وافقت على تشكيل اللجنة الدستورية وتقدمت بأسماء اللجنة"، لافتا إلى "أننا ننتظر خطوات من قبل المعارضة التي تعرقل تشكيل اللجنة بحسب تصريحات متعددة للمسؤولين الروس".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ودول أوروبية لا تريد تجاوز الخلافات حول اللجنة الدستورية، الذي يعد انتصارا كبيرا لروسيا والدول الضامنة لأستانا".

وذكر أن "هناك محاولات أمريكية لنقل موضوع اللجنة الدستورية لديها كي تنضم وتشارك في تشكيل اللجنة وهو ما يزيد من المشكلة ويعرقلها أكثر".

وبدأ مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، اليوم الخميس، زيارة للعاصمة الروسية موسكو، تستمر يومين، قبيل زيارة مقررة للعاصمة السورية دمشق، في إطار مساعيه إطلاق اللجنة الدستورية السورية.