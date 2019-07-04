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بوتين: روسيا مستعدة للمحادثات مع واشنطن بشأن الحد من التسلح

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بوتين: روسيا مستعدة للمحادثات مع واشنطن بشأن الحد من التسلح بوتين: روسيا مستعدة للمحادثات مع واشنطن بشأن الحد من التسلح

مباشر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو على استعداد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح.

وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة مع صحيفة "كورييه ديلا سيرا" الإيطالية، اليوم الخميس، أن هناك إشارات على أن واشنطن تفكر في استئناف المحادثات الثنائية على الرغم من إعلان انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وكانت الولايات المتحدة أكدت انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية لعام 1987 في فبراير/شباط الماضي، فيما أعلنت أمس تعليق مشاركتها في هذه الاتفاقية.

وتابع بوتين بأن اتمام اتفاقيات في مجال الحد من التسلح سوف يساهم في تعزيز الاستقرار العالمي، مشيراً إلى أن روسيا لديها الرغبة في العمل في هذا الاتجاه.

وأوضح الرئيس الروسي أنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد في هذا الصدد خلال لقائهما بقمة مجموعة العشرين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار بوتين إلى أن النظام الأمني العالمي انهار حينما تخلت الولايات المتحدة عن "معاهدة الصواريخ المضادة للبالستية" في عام 2002 وبانسحابها هذا العام من معاهدة الأسلحة النووية.

وأكد الرئيس الروسي على أن موسكو ليس لديها النية في الدخول بسباق تسلح لكنها ملتزمة بضمان أمنها.

مباشر (اقتصاد)

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