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إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

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إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
إلحاقاً لإعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو2019 للدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تم إضافة المرفقات للبند (7):

7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25/07/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم (مرفق السير الذاتية):

1.د. مريع سعد الهباش، رئيساً للجنة.

2.سالم علي القحطاني، عضوا ً.

3.علاء عبدالله الهاشم، عضواً.

كما تم تعديل وإضافة المرفقات للبند (15):

15. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 25/07/2019م ولمدة (3) سنوات ،والمرشحون هم (مرفق السير الذاتية):

1 . م. حسين حسن بياري

2. لؤي حمزة بصراوي

3. أحمد علي الشتيفي

4. د. مريع سعد الهباش

5. مازن إبراهيم عبدالسلام

6. د. وائل سعد الراشد

7. أحمد طارق مراد

مباشر (اقتصاد)

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