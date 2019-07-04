إعلان إلحاقي من شركة سلامة للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

إلحاقاً لإعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني بتاريخ 30 شوال 1440هـ الموافق 3 يوليو2019 للدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تم إضافة المرفقات للبند (7):

7. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 25/07/2019م ولمدة ثلاث سنوات، والمرشحون هم (مرفق السير الذاتية):

1.د. مريع سعد الهباش، رئيساً للجنة.

2.سالم علي القحطاني، عضوا ً.

3.علاء عبدالله الهاشم، عضواً.

كما تم تعديل وإضافة المرفقات للبند (15):

15. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة الخامسة التي تبدأ من إنعقاد الجمعية القادمة بتاريخ 25/07/2019م ولمدة (3) سنوات ،والمرشحون هم (مرفق السير الذاتية):

1 . م. حسين حسن بياري

2. لؤي حمزة بصراوي

3. أحمد علي الشتيفي

4. د. مريع سعد الهباش

5. مازن إبراهيم عبدالسلام

6. د. وائل سعد الراشد

7. أحمد طارق مراد