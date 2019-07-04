الهند تتوقع تعافي النمو الاقتصادي من أدنى مستوى بـ5 سنوات

مباشر: توقعت الهند أن نمو ناتجها المحلي الإجمالي سوف يتعافى من أدنى مستوى في نحو خمس سنوات ليتوسع بنسبة 7 بالمائة في العام المالي الحالي.

وقال تقرير الاستطلاع الاقتصادي المقدم إلى البرلمان الهندي من قبل وزارة المالية، اليوم الخميس، إنه بالنظر إلى موقف الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي تتخذها الحكومة فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7 بالمائة في العام المالي (2019-2020).

وكان نمو الاقتصاد الهندي في العام المالي (2018-2019) تباطأ إلى 6.8 بالمائة بدلاً من 7.2 بالمائة المسجلة في العام السابق له.

وأرجع التقرير توقعاته بشأن تعزيز النمو الاقتصادي للهند إلى الاستقرار السياسي والزيادة في الطلب والاستثمارات مع تسارع الاستهلاك.

وتتضمن المخاطر تراجع معدل سقوط الأمطار وضعف الصادرات إضافة للضغوط في قطاع الظل المصرفي، وفقاً للتقرير.

وذكر التقرير أن الهند لا تزال الاقتصاد الرئيسي الذي شهد أسرع وتيرة نمو في عام (2018-2019).

وكان رئيس الوزراء الهندي "ناريندا مودي" تمكن من حصد فوزاً ساحقاً في إعادة انتخابه بالهند في وقت سابق من العام الحالي.

ومن المقرر أن تعلن وزيرة المالية في البلاد "نيرمالا سيتارمان" أول موازنة منذ توليها المنصب يوم الجمعة المقبل.