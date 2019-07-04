احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي

مباشر: يواصل احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، مع هبوط إجمالي احتياطات البنك المركزي.

وكشفت التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن احتياطي البنك الإجمالي من النقد الأجنبي تراجع إلى 73.544 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حريزان الماضي مقابل 74.225 مليار دولار احتياطي مسجل في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطات تركيا من النقد الأجنبي هبطت بمقدار 681 مليون دولار على أساس أسبوعي بعد هبوط بنحو 1.5 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

في حين أن احتياطي المركزي التركي من الذهب ارتفع إلى 22.853 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مقابل 22.785 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

لكن في الوقت نفسه، فإن إجمالي احتياطات تركيا (والتي تضم الذهب والنقد الأجنبي معاً) انخفضت إلى مستوى 96.397 مليار دولار في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بعد أن كان تسجل 97.010 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

وعلى أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي تراجعت بنحو 2.04 بالمائة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حريزان الماضي مقارنة مع مستويات الفترة المماثلة من عام 2018 عندما كان يبلغ 98.402 مليار دولار.

وبحلول الساعة 12:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.6012 ليرة.