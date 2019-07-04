الصين تتهم بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية بشأن هونج كونج

مباشر: اتهمت الصين المملكة المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية فيما يتعلق بالأوضاع في هونج كونج، مع تصاعد أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

واندلعت احتجاجات قوية في هونج كونج بالشهر الماضي اعتراضاً على مشروع قانون بشأن إرسال المشتبه بهم جنائياً إلى الصين وهو ما أدى إلى تعليقه من قبل الحكومة، ولكن استمرت مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية.

وقال سفير الصين لدى بريطانيا "ليو شياو مينغ"، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن حكومة المملكة المتحدة أصدرت تصريحات غير لائقة تتدخل في شؤون هونج كونج وتشجع المتظاهرين على مخالفة القانون.

وأعرب السفير الصيني عن شعوره بخيبة أمل من وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت"، مشيراً إلى أن الأخير أعلن دعمه لمخالفي القانون.

وأضاف "ليو" أن بكين تعارض بشدة "التدخل الجسيم" للمملكة المتحدة فى الشؤون الداخلية للصين.

وأوضح السفير الصيني أن وزير الخارجية البريطاني مخطئ في تصريحاته و الذي ذكر خلالها أنه يدعم الحريات في هونج، قائلاً: "هذه ليست مسألة حرية".