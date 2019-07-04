إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن مستجدات مشروع حي دار الجوار السكني

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن اكتمال تنفيذ عدد 72 فيلا من فلل الحي السكني المغلق بمدينة المعرفة الاقتصادية المسمى "دار الجوار" ضمن المرحلة الثانية البالغ عددها 207 فيلا من كامل وحدات المشروع البالغة 900 فيلا سكنية التي يتم تطويرها وتنفيذها على مراحل وفقاً لحاجة السوق بالمدينة المنورة.

وجاري حالياً استلام الوحدات البالغ عددها 72 فيلا وتهيئتها لتسليمها للمشترين في الربع الرابع من العام 2019م، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ عدد 87 فيلا إضافية والبدء في استلامها من المقاول في نهاية العام الجاري 2019م تمهيداً للبدء في تسليمها للمشترين. علماً بأن بيع وحدات المرحلة الثانية يتم من خلال نظام البيع على الخارطة والذي قامت الشركة بتعزيزه ودعمه من خلال تقديم تسهيلات متميزة في نظام الدفعات وحوافز إضافية للراغبين في السداد المبكر وذلك تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية، وقد بلغ عدد الوحدات المباعة حتى تاريخه 83 فيلا من كامل العدد الذي سيتم استلامه حتى نهاية العام الحالي وجاري العمل لبيع بقية الوحدات وقد بلغت قيمة الوحدات المباعة حوالي 180 مليون ريال.

وسيضاف عدد وحدات هذه المرحلة لوحدات المرحلة الأولى البالغة 221 فيلا سكنية المطورة والمأهولة بالكامل وتشرف مدينة المعرفة الاقتصادية على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة الخدمات لها بجانب إدارة نادي دار الجوار الذي يقدم عدداً من الخدمات المتميزة ويستضيف عدداً من الفعاليات مجاناً لسكان الحي تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية، ليبلغ بذلك عدد وحدات الحي السكني في مرحلتيه الأولى والثانية 428 فيلا.

ويتمثل الأثر المالي لعمليات بيع الوحدات السكنية من خلال نظام البيع على الخارطة على قوائم الشركة المالية في تسجيل الإيرادات المتحققة من عمليات البيع وذلك للوحدات المباعة بناء على نسبة إنجاز تنفيذ هذه الوحدات خلال الفترة المالية المحددة، وعليه سيظهر الأثر المالي لعمليات البيع تباعاً حتى يكتمل تنفيذ المشروع وبيعه بالكامل كما سيتم احتساب ربحية المشروع بعد اكتمال تنفيذه وبيعه كلياً.

والله الموفق،،،