إعلان إلحاقي من مجموعة سيرا القابضة بخصوص إنشاء صندوق لتطوير الفنادق ذات الفئة التوسطة

تعلن شركة مجموعة سيرا القابضة عن إنهاء الاتفاقية المنشورة على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 12/04/2018م وتغيير التوجه إلى تمويل تطوير الفنادق من خلال موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى تمويل بنكي بشروط تنافسية حيث وقعت المجموعة مع البنك السعودي للاستثمار اتفاقية تمويل طويلة الأجل الأمر الذي سوف يحقق عوائد أفضل بالمقارنة مع إنشاء صندوق عقاري، ومازال العمل قائماً على تطوير الفنادق تحت مظلة المجموعة.

ومن الجدير بالذكر أن أعمال الإنشاء قد بدأت خلال النصف الثاني من 2018م والتي تتكون من إنشاء 6 فنادق على النحو التالي:

1. فندق العليا – كومفورت (الرياض)

2. فندق الصحافة – كومفورت (الرياض)

3. فندق طريق الملك فهد العقيق – كومفورت (الرياض)

4. فندق طريق الأمير ماجد – كوالتي (جدة)

5. فندق طريق حراء تقاطع الملك – كومفورت (جدة)

6. فندق روشان مول – كوالتي (جدة)

ومن المتوقع استلام وتشغيل الفنادق بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني 2020م حيث من المتوقع أن يحتوي المشروع على أكثر من 1000 غرفة.