أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

يعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019

Google+ Print
يعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 يعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019
بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بموجب قراره المتخذ بالتمرير بتاريخ 2019-07-04 بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الاول من عام 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-01 الموافق 2019-07-04 اجمالي المبلغ الموزع 750 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1.500.000.000سهم حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 5 تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الاربعاء 07-11-1440هـ الموافق 10-7-2019م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاحد تاريخ 11-11-1440 الموافق 14-7-2019 . تاريخ التوزيع 1440-11-21 معلومات اضافية ونود أن نلفت انتباه السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية

وبهذه المناسبة يدعو البنك مساهميه الكرام الى التأكد من استلام ارباح اسهمهم عن السنوات السابقة وعلى المساهمين من حملة شهادات الاسهم ضرورة ايداعها في المحافظ الاستثمارية ويمكنهم التواصل مع ادارة المساهمين او مراجعة اقرب فرع من فروع البنك لتحديث عناوينهم والتأكد من استلام ارباحهم عن السنوات السابقة وللاستفسار يرجى التواصل مع ادارة شؤون المساهمين عبر الهاتف رقم 0114029000 توصيلة ( 2600 و2606و2607 ) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك او الفاكس رقم 0114079500 توصيله 2604 . والله الموفق

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية