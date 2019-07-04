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رئيس وزراء اليابان: لسنا بحاجة لزيادة ضريبة المبيعات عن 10%

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رئيس وزراء اليابان: لسنا بحاجة لزيادة ضريبة المبيعات عن 10% رئيس وزراء اليابان: لسنا بحاجة لزيادة ضريبة المبيعات عن 10%

مباشر: استبعد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن يكون هناك حاجة لزيادة ضريبة المبيعات أعلى 10 بالمائة خلال العشر سنوات المقبلة على الأقل.

وقال آبي في حلقة نقاشية بطوكيو مع قادة حزب المعارضة، اليوم الخميس: "لا اعتقد أن هناك حاجة لزيادة ضريبة المبيعات في المستقبل القريب على سبيل المثال لمدة 10 سنوات".

وكان قد طُلب من المشاركين رفع أيديهم إذا كانوا يعتقدون أن اليابان ليست بحاجة لزيادة ضريبة المبيعات أعلى 10 بالمائة، نقلاً عن وكالة بلومبرج الأمريكية.

وينظر إلى معدل ضريبة المبيعات الأعلى على أنه أمر هام لتحسين ديون البلاد الآخذة في الزيادة.

وتأتي تعليقات رئيس وزراء اليابان قبل انتخابات مجلس المستشارين في البلاد (اللجنة العليا في البرلمان الياباني) في وقت لاحق من هذا الشهر مع زيادة مقترحة في ضريبة مبيعات من 8 إلى 10 بالمائة تنفذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي وقت سابق من العام الحالي، كانت الحكومة اليابانية صرحت بأنها تخطط لتحقيق دخل أكثر مما تنفق باستثناء مدفوعات الديون المستحة في العام الذي يبدأ في أبريل/نيسان 2025.

وكانت الإيرادات الضريبية لليابان في العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس/آذار ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 60.4 تريليون ين، بحسب بيانات وزارة المالية في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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