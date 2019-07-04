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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع لكنها قرب أدنى مستوى بعامين

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تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع لكنها قرب أدنى مستوى بعامين تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع لكنها قرب أدنى مستوى بعامين

مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لكنها لاتزال قرب أدنى مستوى في عامين.

وكشفت بيانات مؤسسة "فريدي ماك" الصادرة، أمس الأربعاء، أن معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى مستوى 3.75 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى 3.73 بالمائة في الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجلت تكلفة الرهن العقاري لآجل 30 عاماً مستوى 4.52 بالمائة.

كما ارتفع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لآجل  15 عاماً إلى مستوى 3.18 بالمائة بزيادة نقطتين أساس عن الأسبوع السابق له.

ومن جانبه ذكر سام خاطر كبير الاقتصادين في "فريدي ماك" أن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ ولكنه مازال قوي مع ارتفاع ثقة المستهلكين وقوة سوق العمل.

وأضاف "خاطر" أن سوق الإسكان يتحسن ببطء وسوف يكتسب الزخم في النصف الثاني من العام الجاري مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد.

مباشر (اقتصاد)

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