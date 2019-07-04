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هبوط أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو

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هبوط أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو هبوط أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو

مباشر: شهدت الغذاء العالمية تراجعاً هامشياً في الشهر الماضي، مع هبوط أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية.

وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجل مستوى 173 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 0.3 بالمائة عن مستوى مايو/آيار السابق له.

وأوضحت البيانات أن السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الغذاء هو التراجع في مؤشر أسعار الألبان حيث انخفض للمرة الأولى في 5 أشهر بمقدار 11.9 بالمائة.

كما تراجع مؤشر الزيوت الغذائية في يونيو/حزيران بمقدار 1.6 بالمائة، حيث انخفض كل من أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل على السواء نتيجة تباطؤ طلب التوريد العالمي.

ولكن على الجانب الآخر، زاد مؤشر أسعار الذرة بنسبة 6.7 بالمائة في يونيو/حزيران، كما ارتفع مؤشر أسعار السكر بنسبة 4.2 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس شهري.

وتتوقع المنظمة ارتفاع الإنتاج العالمي من القمح في العام الجاري بنحو 5.6 بالمائة إلى 771 مليون طن.

مباشر (اقتصاد)

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