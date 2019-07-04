أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

اتهامات بإرسال ملكة هولندا إلى "حقل ألغام" مع الأمير محمد بن سلمان

Google+ Print

© AP Photo / Hasan Jamali

وخلص تقرير أغنيس كالامارد، محققة الأمم المتحدة، الشهر الماضي إلى أن الدولة كانت مسؤولة عن مقتل خاشقجي، وأن هناك أدلة موثوقة على أن ولي العهد قد علم بذلك مسبقاً، وانتقدت المحققة الأممية بشدة إخفاق ماكسيما في التحدث، بحسب ما أوردته صحيفة "آيرش تايمز" الآيرلندية.

وقالت السيدة كالامارد لصحيفة "ألخمين داخبلاد" ردا على سؤال حول لقاء ولي العهد مع الملكة ودورها كسفيرة للأمم المتحدة: "أن تقابل هذا الرجل شيء، وأنه تقالبه دون أي ذكر للموضوع شيء آخر".

وأضافت كالامارد، التي استخدمت أيضًا خطابًا في معهد بروكينغز في واشنطن يوم الثلاثاء لانتقاد أغنى دول العالم لفشلها في حساب السعودية: "إذا كنت لا تتحدث ولا تطالب بالعدالة، فهذا يوحي بأنك لا تقلق".

وقد رفضت تصريحات محققة الأمم المتحدة بغضب من قبل رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ووزير الشؤون الخارجية ستيف بلوك. ومع ذلك، تعرض كلا الرجلين للهجوم من قبل أحزاب يسار الوسط، لوضع الملكة في "موقف صعب" من خلال السماح بانعقاد الاجتماع.

حقل ألغام سياسي

وقال روتي إنه كان "من غير المناسب تمامًا" أن تقوم ماكسيما بوضع قضية خاشقجي على جدول أعمال الاجتماع — الذي كان يتعين عليها القيام به — عندما كان يتم التعامل من قبل البلدين على أساس ثنائي".

وأضاف: لقد أعربت هولندا بالفعل عن اشمئزازها من مقتل خاشقجي من خلال القنوات المناسبة، وأؤكد لكم ذلك".

ومن جهته تحجج وزير الشؤون الخارجية ستيف بلوك، بأن قيام بإلغاء الاجتماع كان يعني التدخل السياسي في العمل المنجز بشكل مستقل من قبل الملكة، التي كانت تعمل سابقًا كمصرفية لدى بنوك دولية منها "إتش إس بي سي".

وقال إن الاجتماع الموجز قد ركز على "سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية".

وبحسب الصحيفة الآيرلندية فشل هذا في إقناع النائب برام فان أويك، الذي اتهم الحكومة بإرسال ماكسيما "إلى حقل ألغام سياسي" بالسماح لها بالجلوس مع ولي العهد الأمير بن سلمان، في مرأى ومسمع من وسائل الإعلام الدولية على هامش قمة طوكيو.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية إن الاجتماع سمح للسعوديين مرة أخرى بتقديم ولي العهد للعالم "كقائد موثوق به" — في حين ترك الهولنديون يبحثون وكأنهم لا يعرفون "شيئًا عن الدبلوماسية وحتى أقل عن إدارة الصور".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان