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جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:20 مساءً
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
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الأخبار – تواصل حملة 100 مليون صحة على مستوى الجمهورية بمبادرة من الرئيس السيسي
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DMC
الخميس 04 يوليو 2019 01:33 مساءً
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