الصين: يجب إلغاء التعريفات الأمريكية القائمة لتنفيذ اتفاق تجاري

مباشر: شددت الصين أن التعريفات الأمريكية القائمة يجب إلغائها إذا وجب تنفيذ اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة التجارة في الصين اليوم الخميس إن الفرق التجارية من كلا الدولتين على اتصال، في إشارة إلى استئناف المحادثات التجارية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أمس أنه من المقرر إجراء محادثات هاتفية مع المفاوضين الصينيين في الأسبوع المقبل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على استئناف المحادثات التجارية ووقف تنفيذ تعريفات جمركية على الواردات المتبادلة ورفع الحظر المطبق على شركة "هواوي".

وتابع المتحدة باسم وزارة التجارة الصينية: "الصين ترحب الآن بقرار الرئيس الأمريكي بعدم تطبيق تعريفات جديدة على سلعها"، وذلك رداً على سؤال إلى أي مدى ممكن أن تستمر الهدنة التجارية.

وتطبق الولايات المتحدة في الوقت الحالي تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 250 مليار دولار.