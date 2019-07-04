عوائد السندات الألمانية دون فائدة ودائع المركزي الأوروبي لأول مرة

مباشر: تراجع العائد على سندات الحكومة الألمانية دون معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق، بالتزامن مع رهانات المستثمرين بشأن تيسير السياسة النقدية.

ويثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الودائع عند -0.40 بالمائة، وسط تصريحات رئيس البنك ماريو دراجي بأنه قد يلجأ إلى مزيد من السياسات النحفيزية حال استمرار عدم اليقين.

وبحلول الساعة 10:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الألمانية لآجل 10 سنوات إلى -0.402 بالمائة بعد أن سجل -0.378 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

وكان العائد على الديون الحكومية في ألمانيا لآجل 10 سنوات تراجع إلى مستوى قياسي متدني عند -0.41 بالمائة في الأسبوع الجاري.

وانضمت بذلك ألمانيا إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة في وجود عوائد سندات دون معدل الفائدة الرئيسية، ما يزيد الضغوط على البنوك المركزية لضخ مزيد من السيولة داخل الاقتصاد.

ودفع هذا العائد المنخفض المستثمرين للتحول إلى الأصول الأكثر خطورة مثل الديون الحكومية الإيطالية واليونانية.

وخلال نفس التوقيت، فإن العائد على السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات ارتفع إلى 1.641 بالمائة.