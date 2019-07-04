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إنفوجرافيك..تعرف على معدل نمو الاقتصاد السعودي بالربع الأول

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إعداد وتصميم: السيد جمال وإيمان عبد القادر

الرياض – مباشر: سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية ، بالأسعار الثابتة، نمواً بنسبة 1.66 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019.

وحقق القطاع الخاص خلال الربع الأول أعلى معدلات النمو في آخر 7 أرباع؛ بارتفاعه بنسبة 2.3 بالمائة وهو أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث لعام 2017 عندما ارتفع بـ 2.45 بالمائة.

ويوضح إنفوجرافيك أعده "مباشر" معدل النمو بالاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2019، والفترة المماثلة من 2018، ومساهمة كل قطاع بالناتج المحلي:

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