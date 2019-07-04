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السلطات السعودية تصدر توضيحا عاجلا بعد ظهور تمثال مثير للجدل

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السلطات السعودية تصدر توضيحا عاجلا بعد ظهور تمثال مثير للجدل السلطات السعودية تصدر توضيحا عاجلا بعد ظهور تمثال مثير للجدل

وقال البقمي، في تصريحات لـ"عاجل"، إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

يأتي هذا بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة، متسائلين عن السبب، فيما وصفه بعضهم بأنه "صنم".

كما تساءل آخرون عن نوع الحرية التي ينشدونها من وراء نصب هذا التمثال، معربين عن استيائهم من إباحة ما كان محرما في السابق داخل "مملكة الشريعة".

وأكّدت مصادر لصحيفة "الرؤية" بأنه تمثال مؤقت لمدة أسبوع فقط، وتم نصبه لاستخدامه في أحد العروض الترفيهية، المصاحبة لفعاليات موسم جدة، لتقديم جوانب من الثقافة الأمريكية، وذلك بعد نجاح عروض مشابهة لدول أخرى في الأسابيع الماضية.

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