أخبار عاجلة

"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب للمهاجرين غير الشرعيين: "ابقوا في بلادكم"

Google+ Print

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد المهاجرين غير الشرعيين عدم المجيء إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بالظروف داخل مراكز الاحتجاز التي تم تجديدها أو بنائها سريعاً فقط قولوا لهم أبقوا في بلادكم ولا تأتوا، ووقتها كافة المشاكل سيتم حلها".

وفي منتصف مايو/آيار الماضي أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنه كان هناك نحو 16 ألف فرد رهن الاحتجاز أو داخل السجون وأن تلك الأماكن غير مجهزة بأي شيء سوى مقاعد إسمنتية ومراحيض.

وفي مطلع الشهر الجاري وقع الرئيس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 4.6 مليار دولار لمساعدة في التعامل مع ارتفاع المهاجرين من وسط أمريكا عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفي تغريدة أخرى وجه ترامب الشكر لدولة المكسيك حيث يرى أنها "تؤدي بشكل أفضل من الديمقراطيين على الحدود".

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

الأخبار – روسيا ترحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة

الأخبار – روسيا ترحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة

الناطق باسم الحكومة: الموريتانيون ارتاحوا لقطع الإنترنت

الناطق باسم الحكومة: الموريتانيون ارتاحوا لقطع الإنترنت