ترامب للمهاجرين غير الشرعيين: "ابقوا في بلادكم"

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهاجرين غير الشرعيين عدم المجيء إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بالظروف داخل مراكز الاحتجاز التي تم تجديدها أو بنائها سريعاً فقط قولوا لهم أبقوا في بلادكم ولا تأتوا، ووقتها كافة المشاكل سيتم حلها".

وفي منتصف مايو/آيار الماضي أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود أنه كان هناك نحو 16 ألف فرد رهن الاحتجاز أو داخل السجون وأن تلك الأماكن غير مجهزة بأي شيء سوى مقاعد إسمنتية ومراحيض.

وفي مطلع الشهر الجاري وقع الرئيس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 4.6 مليار دولار لمساعدة الحكومة في التعامل مع ارتفاع المهاجرين من وسط أمريكا عبر الحدود الأمريكية المكسيكية.

وفي تغريدة أخرى وجه ترامب الشكر لدولة المكسيك حيث يرى أنها "تؤدي بشكل أفضل من الديمقراطيين على الحدود".