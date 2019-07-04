مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تُسجل أكبر انخفاض في 2019

مباشر: سجلت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال شهر مايو/آيار الماضي أكبر تراجع في 2019 وبعكس توقعات المحللين بأن تُسجل ارتفاع.

وكشفت البيانات الصادرة عن "يورو ستيت" اليوم الخميس أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنحو 0.3 بالمائة في مايو/آيار الماضي وهي أكبر وتيرة منذ ديسمبر/كانون الأول، ومقابل تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مبيعات التجزئة داخل منطقة اليورو ستزيد بنحو 0.4 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة هبطت بنحو 1.3 بالمائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.2 بالمائة في شهر أبريل/نيسان.

كما تراجعت مبيعات التبغ والمشروبات والكحوليات بنحو 0.5 بالمائة في خلال مايو/آيار، في مقابل انخفاض بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار مُسجلاً 1.1282 دولار.