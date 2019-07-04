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محلل: الإسترليني سيقفز 6% بنهاية 2019

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محلل: الإسترليني سيقفز 6% بنهاية 2019 محلل: الإسترليني سيقفز 6% بنهاية 2019

مباشر: توقع محلل أن ترتفع العملة البريطانية بنحو 6 بالمائة بنهاية العام الجاري، وسط توقعات تأجيل ثالث لتنفيذ البريكست وانخفاض الدولار الأمريكي.

وقال كيريان ساكريا المحلل في "هاندلس بانكن" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" اليوم الخميس إن العملة البريطانية ستقفز إلى مستوى 1.33 دولار بنهاية 2019، مشيراً إلى أن البنك يعتمد في توقعاته بشكل أساسي على أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سيُؤجل إلى ما بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية التي تقدمت باستقالتها تريزا ماي قد توصلت لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل البريكست حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، بدلاً من 29 مارس/آذار.

ويعتقد سكاريا أن الإسترليني قد وصل بالفعل إلى أدنى مستوى قد يصله، "نعتقد أن أداء الإسترليني أمام الدولار سيرتفع الآن..الاقتصاد الأمريكي سيبدأ في التباطؤ وفي الوقت نفسه سنبدأ نرى تخفيضات في معدلات الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي".

ويتوقع البنك أن يستمر الإسترليني في التفوق من حيث الأداء على الدولار في 2020، "حتى في حالة عدم تحريك بنك إنجلترا لمعدل الفائدة وحدوث انتخابات عامة أو تصويت ثاني على البريكست حال عدم تنفيذه في موعده المحدد".

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.2582 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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