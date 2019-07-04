دولار هونج كونج يرتفع لأعلى مستوى في عامين

مباشر: ارتفع دولار هونج كونج لأعلى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الخميس حيث تسبب تشديد السيولة في تصاعد تكاليف الاقتراض.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع دولار هونج كونج أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 7.7854 دولار هونج كونج، وهو أعلى مستوى منذ مايو/آيار 2017.

أما العائد على سندات الخزانة في المدينة الآسيوية لآجل شهر واحد فزاد بمقدار 29 نقطة عند 2.99 بالمائة وهو أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات.

وقالت فرانيسي شينج رئيس الاقتصاد الكلي في "ويست بانكنج كروب" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" إن التحركات التي تشهدها العملة تأتي مع تشديد السيولة.

ومنذ شهر وتشهد المدينة الآسيوية تظاهر آلاف المواطنين اعتراضاً على مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المجرمين للصين.

وفي الأسبوع الجاري حطم المتظاهرون زجاج مقر الحكومة في محاولة اقتحام المبنى المعروف بمجلس السلطة التشريعية، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 22 عام على إنهاء السيادة البريطانية على هونج كونج.

وعلى صعيد مؤشر بورصة "هونج كونج" والمعروف بـ"هنج سينج" فأنهى جلسة اليوم على انخفاض بنحو 0.2 بالمائة إلى 28795.8 نقطة.