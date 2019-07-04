ترامب:الأسهم الأمريكية تُسجل مستويات قياسية جديدة للمرة الـ104منذ انتخابات 2016

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم الأمريكية أمس هي المرة الـ104 التي ترتفع فيها لمستويات قياسية جديدة منذ انتخابات الرئاسة في 2016.

وهنأ ترامب الشعب الأمريكي للارتفاع القياسي الذي سجلته البورصة الأمريكية أمس، وذلك عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.

وكانت مؤشرات البورصة الأمريكية الثلاثة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع عند مستوى قياسي وذلك في جلسة قصيرة استعداداً للعطلة الرسمية اليوم احتفالاً بعيد الاستقلال.

وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 179.3 نقطة ليصل إلى 26966 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8 بالمائة إلى 2995.8 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 8170.03 نقطة ليسجل المؤشران أعلى مستوى في تاريخهما.