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قطاع السيارات يقود البورصة الأوروبية للارتفاع بالمستهل

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قطاع السيارات يقود البورصة الأوروبية للارتفاع بالمستهل قطاع السيارات يقود البورصة الأوروبية للارتفاع بالمستهل

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم قطاع السيارات ووسط تكهنات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 393.2 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" بنسبة 0.3 بالمائة عند 12654.1 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 5627.5 نقطة، فيما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7605.2 نقطة.

وقاد قطاع السيارات المكاسب داخل البورصة الأوروبية حيث ارتفع بنحو 0.8 بالمائة، فيما هبط قطاع المرافق بنسبة 0.7 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1285 دولار.

ويتزامن مع مكاسب البورصة الأوروبية إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي في ختام تعاملات، أمس وتسجيل الأسهم اليابانية مكاسب في نهاية تعاملات اليوم.

وزادت تكهنات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بعد البيانات الاقتصادية السلبية سواء فيما يتعلق بالنشاط الصناعي أو الميزان التجاري.

وفي سياق منفصل تمكنت إيطاليا من تجنب العقوبات التنظيمية من جانب الاتحاد الأوروبي نتيجة تمويلاتها العامة بعد إقناع المفوضية الأوروبية بأن التدابير الي أعلنتها في الأسبوع الجاري قد تتمكن من تماشي ديونها المتنامية مع القواعد المالية للاتحاد.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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