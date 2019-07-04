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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب البورصة الأمريكية

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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب البورصة الأمريكية ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع مكاسب البورصة الأمريكية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس مع مكاسب البورصة الأمريكية، وآمال أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة عقب البيانات الاقتصادية السلبية.

وفي نهاية الجلسة ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.3 بالمائة إلى 21702.5 نقطة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 1589.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الين أمام الدولار مُسجلاً 107.79 ين.

وأنهى مؤشر "داو جونز" جلسة أمس عند أعلى مستوى في تاريخه حيث ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة إلى 26966 نقطة، كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" إلى 2995.8 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت آمال المستثمرين في أن تكون الخطوة المقبلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي تخفيض معدل الفائدة وذلك بعد البيانات الاقتصادية السلبية.

وارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة في شهر مايو/آيار الماضي لأعلى مستوى في 5 أشهر مُسجلاً 55.5 مليار دولار.

وسجلت أسهم شركات الشحن مكاسب خلال جلسة اليوم، فارتفع سهم "أو.إس.كيه" و"كاوشاكي كيسين" بنحو 1.7 بالمائة و3.7 بالمائة على الترتيب.

وفيما قفز سهم شركة الأثاث "نايتوري" بنحو 4 بالمائة عقب إعلانها تحقيق زيادة في المبيعات بنحو 6.1 بالمائة إلى 167.3 مليار ين في الربع سنوي المنتهي في مايو/آيار الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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