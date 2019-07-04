استقرار الدولار عالمياً مع عطلة رسمية في السوق الأمريكي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هدوء التداولات نتيجة العطلة الرسمية في السوق الأمريكي.

وبحلول الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1283 دولار، كما استقر أمام الين عند 107.82 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2570 دولار، كما استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9865 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية مُسجلاً 96.767.

ويأتي استقرار أداء الدولار مع بدء العطلة في الأسواق الأمريكية احتفالاً بعيد الاستقلال، على أن يتم استئناف التعاملات بدءً من الغد.

وكانت العملة الأمريكية تلقت بيانات سلبية أمس، حيث ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 2019 وذلك خلال شهر مايو/آيار الماضي إلى 55.5 مليار دولار.

كما تراجع النشاط غير الصناعي في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي إلى 55.1 نقطة، مقابل توقعات أن يُسجل 56.1 نقطة.

وفي سياق منفصل هدأت التوترات التجارية في الأسبوع الجاري بعد أن اتفاق الجانبان الأمريكي والصيني على استئناف المحادثات التجارية، وإزالة الحظر المطبق ضد شركة "هواوي".

وصرحت إدارة دونالد ترامب أمس أنه من المقرر أن يتم إجراء محادثات هاتفية مع المفاوضين الصينيين في الأسبوع المقبل، ويعد ذلك بمثابة استئناف للمحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم.