إعلان إلحاقي من صندوق المشاعر ريت بخصوص إعلان شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2019م لصندوق المشاعر ريت

تعلن شركة مسقط المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاعر ريت للنصف الأول من عام 2019م ، عن الفترة من 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م (مدة 180 يوم فقط) على النحو التالي:

1. إجمالي الأرباح الموزعة 14,882,400 ريال سعودي

2. ستكون التوزيعات النقدية على أساس 57,240,000 وحدة قائمة.

3. قيمة الربح الموزع تبلغ 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو % 2.60

4. نسبة التوزيع تبلغ 2.55% من صافي قيمة الأصول كما في يوم الأحد بتاريخ 27/11/1440هـ الموافق 30/06/2019م

5. ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس تاريخ 08/11/1440هـ الموافق 11/07/2019م (نهاية يوم التداول بتاريخ 06/11/1440هـ الموافق 09/07/2019م).

6. سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.