هبوط أسعار الذهب عالمياً مع تسجيل البورصة الأمريكية مستويات قياسية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع تسجيل سوق الأسهم الأمريكية أعلى مستوى في تاريخه.

وبحلول الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة إلى 1416.20 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 1413.75 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية مُسجلاً 96.749.

وأنهى مؤشر "داو جونز" جلسة أمس عند أعلى مستوى في تاريخه حيث ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة إلى 26966 نقطة.

كما صعد مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 26966 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وشهدت البورصة الأمريكية أمس جلسة قصيرة وتتوقف التعاملات اليوم احتفالاً بعيد الاستقلال.

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي إلى 55.5 مليار دولار خلال شهر مايو/آيار الماضي وهو أعلى مستوى في 2019.

وفيما كشفت بيانات معهد الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم) انخفاض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي إلى 55.1 نقطة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين.