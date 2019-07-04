انخفاض أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع مخاوف زيادة المعروض وسط زيادة الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 63.12 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 56.72 دولار للبرميل.

وكان إنتاج الولايات المتحدة سجل أول ارتفاع في 4 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حريزان الماضي وذلك بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر انخفضت مخزونات الخام في نفس الفترة بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل.

وفيما أعلنت شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام أمس بدلاً من يوم الجمعة للعطلة في الأسواق الأمريكية على مدار اليوم، وأظهرت البيانات أنها انخفضت بمقدار 5 منصات إلى 788 منصة.

وفي الأسبوع الجاري وافقت منظمة أوبك والحلفاء على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.