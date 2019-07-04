أخبار عاجلة

"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انخفاض أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي

Google+ Print
انخفاض أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي انخفاض أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الأمريكي

مباشر: انخفضت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع مخاوف زيادة المعروض وسط زيادة الإنتاج الأمريكي.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.1 بالمائة إلى 63.12 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1 بالمائة مُسجلاً 56.72 دولار للبرميل.

وكان إنتاج الولايات المتحدة سجل أول ارتفاع في 4 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حريزان الماضي وذلك بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وعلى الجانب الآخر انخفضت مخزونات الخام في نفس الفترة بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل.

وفيما أعلنت شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام أمس بدلاً من يوم الجمعة للعطلة في الأسواق الأمريكية على مدار اليوم، وأظهرت البيانات أنها انخفضت بمقدار 5 منصات إلى 788 منصة.

وفي الأسبوع الجاري وافقت منظمة أوبك والحلفاء على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"

عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟