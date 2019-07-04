"المتقدمة": الرئيس التنفيذي يترك منصبه أغسطس المقبل

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عن تقدم الرئيس التنفيذي، عبدالله بن مقبل القرعاوي، باستقالته من منصبه، نظرا لقرب انتهاء عقده، وعدم الرغبة في تجديده.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، إن الرئيس التنفيذ سوف يترك منصبه بتاريخ 16 أغسطس / آب 2019م.

وأشارت إلى أن القرعاوي سوف يستمر في تقديم الدعم لمجلس الإدارة، بوصفه مستشاراً رئيسياً، حتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

كما سوف يستمر عضوا في مجلس إدارة الشركة حتى انتهاء الدورة الحالية للمجلس في 30 سبتمبر / أيلول 2019م.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين فهد بن سالم المطرفي، الذي يشغل حالياً وظيفة نائب الرئيس للشئون الفنية بالشركة، ليتولى منب الرئيس التنفيذي، وذلك اعتبارا من 16 أغسطس / آب المقبل.

ونوهت الشركة إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد، فهد المطرفي ، يتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال صناعة البتروكيماويات.

وقالت إن المطرفي تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في عام 1995م، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2006م.

والتحق المطرفي بشركة المتقدمة عام 2008م في وظيفة مدير عام التشغيل، وتمت ترقيته إلى وظيفة نائب الرئيس للشئون الفنية اعتباراً من شهر يناير / كانون الثاني 2019م.

ويتكون مجلس إدارة الشركة من رئيس مجلس الإدارة، خليفة بن عبداللطيف بن عبدالله الملحم، إلى جانب 8 أعضاء مجلس إدارة.

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