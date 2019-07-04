"مدينة المعرفة" توقع اتفاقية مع الرياض المالية لإدارة صندوق عقاري

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة الرياض المالية بخصوص إدارة الصندوق العقاري الاستثماري المزمع إنشاؤه للاضطلاع بتطوير مشروع بوابة المدينة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن الاتفاقية تُمهِّد للعقد النهائي لإدارة الصندوق الذي سيتم إعداده على ضوء هذه الاتفاقية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية شملت بصورة مبدئية أهم بنود العقد النهائي لإدارة المشروع كالتزامات الأطراف ومدة الصندوق ونطاق العمل وآلية تعيين مجلس إدارة الصندوق ولجان التطوير واختيار المطور الرئيسي وتعيين مقاول المشروع.

وقالت إن المشروع يهدف لنقل التجارب العالمية للمشاريع المشابهة المرتبطة بمحطات النقل بالقطارات وتطبيقها في المملكة العربية السعودية.

كما نوهت إلى أن المشروع يهدف للاستفادة من مخرجات رؤية المملكة الطموحة 2030 لزيادة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين.

ويضم المشروع في مرحلته الأولى 3 مكونات رئيسية، مكونها الأول يتمثل في تطوير فندق وشقق فندقية فئة 3 و4 نجوم بما يقارب 300 وحدة فندقية.

والمكون الثاني يضم أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بإجمالي مساحات تأجيرية تصل إلى 14 ألف متر مربع.

أما المكون الثالث فيتمثل في مواقف حافلات تتصل مباشرة بمحطة القطار، ومخصصة لمستخدمي المحطة وسيارات النقل العام.

وأكدت الشركة على أنه لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي لتوقيع هذه الاتفاقية، ولا يوجد أطراف ذات علاقة ضمن أطرافها.

وأعلنت الشركة، في مارس/آذار الماضي، عن انتهاء دراسات الجدوى الأولية لمشروع وسط المدينة (داون تاون)، الذي تصل تكلفته الإجمالية 2.2 مليار ريال.

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