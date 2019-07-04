إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك ) عن تعيين العضو المنتدب لها

تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول في 08/10/1440 الموافق 11/06/2019 المتضمن موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 07/10/1440 الموافق 10/06/2019 على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ 02/07/2019 فقد وافق مجلس إدارة شركة مسك ( بالتمرير ) يوم الاربعاء بتاريخ 30/10/1440 الموافق 03/07/2019 على الاتي :

إعادة تعيين المهندس/ سعد بن صالح الأزوري بوظيفة العضو المنتدب للشركة ( عضو تنفيذي ) وذلك اعتبارا من 03/07/2019

ويعد المهندس/ سعد بن صالح الأزوري احد الكفاءات الوطنية المتميزة وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال، المملكة المتحدة ، 2001 ولديه خبرات متنوعه تربو عن 30 عاماً في المجال الصناعي والعمليات والاستثمار وصناعة الكابلات.