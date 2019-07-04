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تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد

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تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن تقديم رئيسها التنفيذي، المهندس/ عبدالله بن مقبل القرعاوي، إستقالته من منصبه، ليسري مفعولها إعتباراً من اليوم السادس عشر من شهر أغسطس عام 2019م، نظراً لقرب إنتهاء عقده. وسوف يستمر المهندس/ القرعاوي في تقديم الدعم لمجلس الإدارة، بوصفه مستشاراً رئيسياً، وذلك حتى الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2019م، إضافة إلى إستمراره كعضو في مجلس إدارة الشركة حتى إنتهاء الدورة الحالية للمجلس في الثلاثين من شهر سبتمبر عام 2019م.

وقد أصدر مجلس إدارة المتقدمة قراراً بتعيين المهندس/ فهد بن سالم المطرفي، الذي يشغل حالياً وظيفة نائب الرئيس للشئون الفنية بالشركة، رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة إعتبارأ من السادس عشر من شهر أغسطس عام 2019م.

وقد أعرب مجلس إدارة المتقدمة عن تقديره لجهود ومساهمات المهندس/ القرعاوي في أداء الشركة طوال التسعة أعوام الأخيرة من عمر الشركة.

كما أوضح مجلس إدارة المتقدمة أيضاً أن الرئيس التنفيذي الجديد، المهندس/ فهد المطرفي ، يعد من التنفيذيين السعوديين الذين يتمتعون بخبرة طويلة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجال صناعة البتروكيماويات. وسيتولى قيادة الشركة بما لديه من خبرات متراكمة في المجالات التشغيلية والفنية والتسويقية.

مباشر (اقتصاد)

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