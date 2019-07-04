تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 02/05/2019م الموافق ‪27/08‬/1440هـ والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الرياض للتعمير للدورة التي بدات اعمالها اعتباراً من 25/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ‪24/06/2022‬م.

عليه تعلن شركة الرياض للتعمير أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 03/07/2019م الموافق ‪30/10‬/1440هـ ما يلي:

أولاً : تعيين معالي المهندس / طارق بن عبد العزيز الفارس رئيساً للمجلس.

ثانياً : تعيين الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري نائباً لرئيس المجلس.

ثالثاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من التالية أسماؤهم:

1. الاستاذ / منصور بن عبدالله الزير .

2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.

3. الأستاذ / عبدالكريم بن حمد النجيدي .

رابعاً : تشكيل اللجنة التنفيذية من التالية اسماؤهم:

1. المهندس /علي بن عبد الله الحسون.

2. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.

3. الأستاذ / فهد بن عبد الله القاسم.

خامساً: تشكيل لجنة الاستثمار من التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.

2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.

3. الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي.

وكان قد تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد يوم الخميس 02/05/2019م الموافق ‪27/08‬/1440هـ من التالية اسماؤهم:

1. الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري رئيساً

2. الدكتور / طامي بن هديف البقمي

3. الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).