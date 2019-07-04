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تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان

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تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان
إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد يوم الخميس 02/05/2019م الموافق ‪27/08‬/1440هـ والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الرياض للتعمير للدورة التي بدات اعمالها اعتباراً من 25/06/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ‪24/06/2022‬م.

عليه تعلن شركة الرياض للتعمير أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 03/07/2019م  الموافق ‪30/10‬/1440هـ ما يلي:

أولاً : تعيين معالي المهندس / طارق بن عبد العزيز الفارس رئيساً للمجلس.

ثانياً : تعيين الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري نائباً لرئيس المجلس.

ثالثاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من التالية أسماؤهم:

1. الاستاذ / منصور بن عبدالله الزير  .

2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.

3. الأستاذ / عبدالكريم بن حمد النجيدي  .

رابعاً : تشكيل اللجنة التنفيذية من التالية اسماؤهم:

1. المهندس /علي بن عبد الله الحسون.

2. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.

3. الأستاذ / فهد بن عبد الله القاسم.

خامساً: تشكيل لجنة الاستثمار من التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.

2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.

3. الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي.

وكان قد تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد يوم الخميس 02/05/2019م الموافق ‪27/08‬/1440هـ من التالية اسماؤهم:

1. الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري  رئيساً

2. الدكتور / طامي بن هديف البقمي 

3. الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف 

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).

مباشر (اقتصاد)

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