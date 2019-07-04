تعلن شركة الرياض للتعمير عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان

عليه تعلن شركة الرياض للتعمير أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 03/07/2019م الموافق 30/10/1440هـ ما يلي:
أولاً : تعيين معالي المهندس / طارق بن عبد العزيز الفارس رئيساً للمجلس.
ثانياً : تعيين الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري نائباً لرئيس المجلس.
ثالثاً : تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من التالية أسماؤهم:
1. الاستاذ / منصور بن عبدالله الزير .
2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.
3. الأستاذ / عبدالكريم بن حمد النجيدي .
رابعاً : تشكيل اللجنة التنفيذية من التالية اسماؤهم:
1. المهندس /علي بن عبد الله الحسون.
2. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.
3. الأستاذ / فهد بن عبد الله القاسم.
خامساً: تشكيل لجنة الاستثمار من التالية اسماؤهم:
1. الأستاذ / خالد بن صالح الهذال.
2. المهندس / علي بن عبد الله الحسون.
3. الأستاذ / ماجد بن ناصر السبيعي.
وكان قد تم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي عقد يوم الخميس 02/05/2019م الموافق 27/08/1440هـ من التالية اسماؤهم:
1. الدكتور / علي بن عبد العزيز الخضيري رئيساً
2. الدكتور / طامي بن هديف البقمي
3. الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف
كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع).