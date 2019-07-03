المستويات القياسية لـ"وول ستريت" تسرق الأضواء بالأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: كان للمستويات القياسية المرتقعة التي حققتها مؤشرات الأسهم الأمريكية الكلمة العليا في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

ومع توقعات خفض الفائدة، ارتفعت مؤشرات "وول ستريت" لأعلى مستوى على الإطلاق في نهاية تعاملات اليوم بجلسة قصيرة قبيل الاحتفال بعيد الاستقلال.

وواصل "ستاندرد آند بورز" الصعود القياسي للجلسة الثالثة على التوالي، وارتفع أيضاً "ناسداك" إلى أعلى مستوى في تاريخه.

كما حقق "داو جونز" مستوى قياسي جديد بعد أن تجاوز الرقم المسجل في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفيما يتعلق بالأسهم الأوروبية فقد أغلقت جلسة اليوم في النطاق الأخضر بدعم قطاع السفر والترفيه.

في حين هبطت الأسهم اليابانية في نهاية التعاملات مع مكاسب الين.

بيانات اقتصادية سلبية

كشفت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي.

كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الثانية في 3 أسابيع، فيما قفز عجز الميزان التجاري بالولايات المتحدة بأكثر من 8 بالمائة لأعلى مستوى في 2019.

فيما أظهرت بيانات أخرى تراجع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في عامين، كما هبطت طلبيات المصانع الأمريكية خلال مايو/أيار الماضي بأكثر من التوقعات.

وفي أوروبا، تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الجاري، كما انخفض نشاط الخدمات البريطاني لأدنى مستوى في 3 أشهر.

وفي الصين ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، انخفض نشاط الخدمات خلال يونيو/حزيران الماضي لأدنى مستوى في 4 أشهر.

مكاسب النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط نحو 2 بالمائة عند تسوية التعاملات بعد بيانات نشاط التنقيب والتي أظهرت تراجع عدد منصات التنقيب عن الخام بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أسابيع.

فيما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بمقدار 1.1 مليون برميل بأقل من التقديرات خلال الأسبوع الماضي.

في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لأول مرة في 4 لأسابيع ليصل إلى مستوى 12.200 مليون برميل.

وفي سياق آخر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

ومع توقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية، واصلت أسعار الذهب المكاسب عند التسوية حيث ربح المعدن الأصقر نحو 13 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو/أيار من عام 2013.