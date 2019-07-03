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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع مع ارتفاع التكاليف

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طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع مع ارتفاع التكاليف طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تتراجع مع ارتفاع التكاليف

مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع التكاليف.

وأظهرت بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري والصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض مؤشر إجمالي حجم طلبات الرهن العقاري بنحو 0.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي في 28 يونيو/حزيران الماضي،  مقارنة مع الاسبوع السابق له.

لكن على أساس سنوي، سجل مؤشر طلبات الرهن العقاري ارتفاعاً بنحو 41 بالمائة  خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

وأوضحت البيانات انخفاض حجم الطلبات لإعادة تمويل قرض لشراء المنازل بنسبة 1 بالمائة في الأسبوع الماضي مقارنة الأسبوع السابق له.

في حين ارتفع مؤشر طلبات شراء منزل بنحو 1 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع متوسط معدل الفائدة على الرهن العقاري لآجل 30 عاماً لقرض بقيمة 484.35 ألف دولار أو أقل إلى 4.07 بالمائة في الأسبوع الماضي من 4.06 بالمائة  في الأسبوع السابق له.

مباشر (اقتصاد)

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