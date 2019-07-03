أخبار عاجلة

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات -
عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية -
الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا -
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية -
باب الخلق | لقاء الدكتور طارق حلمي من أمهر جراحي القلب بالشرق الأوسط| حلقة 5 يوليو 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

عاجل .. خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب

Google+ Print
عاجل .. خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب عاجل .. خلل مفاجئ يعصف بخدمات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب

توقفت خدمة فيسبوك عن العمل بشكل طبيعي تزامنًا مع عطل في تطبيقي واتساب وإنستاجرام في مختلف أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أن العطل طال ميزات محددة من خدمتي فيسبوك وواتساب، حيث اشتكى المستخدمون من تعطل المنشورات والصور، غير أن الصفحة تبدو طبيعة.

ويظهر موقع Down Detector المتخصص في رصد الأعطال بناء على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم – بتعطل كلًا من فيسبوك، وإنستاجرام وواتساب، لاسيما في مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية واليابان.

وعلى ما يبدو أن العطل طال منطقة الشرق الأوسط أيضًا، حيث أن تنزيل ومشاهدة الصورة على فيسبوك وإنستاجرام وواتساب لا يزال معطل حتى لحظة نشر هذا الخبر.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي ذات التوقيت تقريبًا، توقفت يوم أمس خدمة كلاودفلير لمدة قصيرة كانت كفيلة بالإطاحة بملايين المواقع حول العالم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
سامسونج تحذر من تراجع أرباحها بمقدار النصف

سامسونج تحذر من تراجع أرباحها بمقدار النصف

فايرفوكس يقدم إنترنت بدون إعلانات مقابل رسوم اشتراك

فايرفوكس يقدم إنترنت بدون إعلانات مقابل رسوم اشتراك

الحرب القادمة بين الحكومات والروبوتات!

الحرب القادمة بين الحكومات والروبوتات!

شاومي تطلق هاتفها Mi 9T في الإمارات

شاومي تطلق هاتفها Mi 9T في الإمارات