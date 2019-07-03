محدث..سهم "تسلا" يرتفع 4% بالختام بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 4 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن حقق معدل تسليم وإنتاج السيارات مستويات قياسية.

وفي بيان لها بالأمس، كشفت الشركة الأمريكية عن ارتفاع معدل تسليم السيارات إلى 95.200 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري وهو أعلى مستوى على الإطلاق وبزيادة 217 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع الشركة العاملة في تصنيع السيارات الكهربية أن تقوم بتسليم 360 ألف سيارة إلى 400 ألف خلال العام الجاري.

كما أضافت "تسلا" أنها أنتجت 87.048 ألف سيارة وهو مستوى قياسي خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وعند الختام، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 4.6 بالمائة ليصل إلى 234.90 دولار بعد أن سجل مستوى 241.57 دولار خلال الجلسة.

ولكن منذ بداية العام الجاري، بلغت خسائر سهم "تسلا" نحو 26 بالمائة.

جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية قد أغلقت مبكراً اليوم في جلسة قصيرة قبل الاحتفال بعيد الاستقلال غداً الخميس.