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نشر صواريخ إس – 300 في مناطق سورية تعرضت لاعتداءات إسرائيل

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نشر صواريخ إس – 300 في مناطق سورية تعرضت لاعتداءات إسرائيل نشر صواريخ إس – 300 في مناطق سورية تعرضت لاعتداءات إسرائيل

 جي بي سي نيوز - : ذكرت جريدة يديعوت احرونوت، أنه يتضح من الصور التي التقطها القمر الصناعي الإسرائيلي أن بطاريات صواريخ إس – 300 الروسية الحديثة نشرت في منطقة مصياف السورية، وهي المنطقة التي سبق أن تعرضت لاعتداءات إسرائيلية مرات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر  تقرير للجريدة ترجمته جي بي سي نيوز :  أن هناك قاعدة تابعة للجيش السوري بالقرب من مصياف، فيها صواريخ أرض – أرض، وقد قامت إسرائيل بمهاجمة هذه القاعدة مرات عديدة خلال السنوات الماضية. كما يوجد في نفس المنطقة قاعدتان سوريتان أخريان، وقد تعرضتا أيضا للهجوم الإسرائيلي في السابق.

وقد نشرت الصواريخ غربي مصياف، بيد أنها تحمي كل المنطقة. هذا وليس من المعروف فيما إذا كان الروس أو السوريون هم الذين نشروا تلك الصواريخ، بيد أن الجيش السوري قادر على تفعيل تلك الصواريخ. هذا وكانت أربعة قواذف لصواريخ إس – 300 قد وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية قبل سنة، ونقلت إلى مصياف.

المصدر : جي  بي سي نيوز - القدس المحتلة  

 

جي بي سي نيوز

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