الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية

الجزائر — سبوتنيك. وقال ابن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء اليوم الأربعاء: "عمليات تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد وتبديد الأموال العامة… الدولة مصممة على تنفيذ مسار تطهير أجهزتها بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية".

وأضاف ابن صالح: "من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية لاسيما الحق في التعبير والتظاهر في ظل احترام القانون".

وشدد ابن صالح: "يجب في هذه المرحلة الحاسمة بناء التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي الشروط الموضوعية بحياد وشفافية"، متابعا: "الرئيس المنتخب هو الوحيد الذي سيتمتع بالشرعية والصلاحيات لتلبية مطالب التغيير الشعبية".

يتبع…