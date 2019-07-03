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الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية

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الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية الرئيس الجزائري المؤقت يدعو القوى الفاعلة للانخراط في حوار حول الانتخابات الرئاسية

الجزائر — سبوتنيك. وقال ابن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الاستقلال، مساء اليوم الأربعاء: "عمليات تطهير أجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد وتبديد الأموال العامة… الدولة مصممة على تنفيذ مسار تطهير أجهزتها بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية".

وأضاف ابن صالح: "من الضروري بذل كافة الجهود لضمان احترام الحقوق والحريات الدستورية لاسيما الحق في التعبير والتظاهر في ظل احترام القانون".

وشدد ابن صالح: "يجب في هذه المرحلة الحاسمة بناء التوافقات الضرورية المساعدة على تنظيم انتخابات رئاسية تستوفي الشروط الموضوعية بحياد وشفافية"، متابعا: "الرئيس هو الوحيد الذي سيتمتع بالشرعية والصلاحيات لتلبية مطالب التغيير الشعبية".

يتبع…

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