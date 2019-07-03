محدث..النفط يرتفع 2% عند التسوية بعد بيانات المخزونات ونشاط التنقيب

مباشر: ارتفعت أسعار النفط نحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومنصات التنقيب عن النفط.

وتراجعت منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة بمقدار 5 منصات لتصل إلى 788 منصة لأول مرة في 3 أسابيع، وفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز".

في حين كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل للأسبوع الثالث على التوالي بأقل من توقعات المحللين.

فيما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الأسبوع الماضي من مستوى 12.100 إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وتوصلت أمس منظمة أوبك والحلفاء إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية بدءًا من الشهر الجاري، وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها اُتخذ في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة والتداعيات المحتملة على سوق النفط العالمي.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.9 بالمائة عند 57.34 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 2 بالمائة إلى 63.66 دولار للبرميل.